Нутрициолог рассказала, какие продукты помогут избавиться от сухости кожи

Избавиться от проблем с сухостью кожи может соблюдение водного режима и существенное изменение рациона питания, при котором акцент лучше будет сделать на целый ряд полезных продуктов. Каких именно — Лайфу рассказала нутрициолог-диетолог Ирина Мансурова.

"При выборе вариантов, как избавиться от сухой кожи, необходимо обратить внимание также на рацион. Его рекомендуется ежедневно обогащать различными растительными маслами, в частности, на основе льна. Оно содержит омега-3 жирные кислоты, причём в большем количестве, чем в других растительных жирах. Также в льняном масле много компонентов, препятствующих внешнему старению", — отметила Мансурова.

Ещё одним источником омега-3 может стать рыба, а немало полезных жиров содержится в авокадо, которое способствует удержанию влаги и богато антиоксидантами, магнием, витаминами К и D или же фолиевой кислотой. Хорошо на состояние кожи могут повлиять и яйца, так как в белке содержатся необходимые аминокислоты, а в желтке — витамины А, В12, Е, D, В5 и биотин.

"Рекомендую оранжевые фрукты и овощи — кладезь бета-каротина, который организм использует для синтеза витамина А. Орехи и семечки — это источники жиров, которые позволяют коже восстанавливаться и оставаться длительное время естественно увлажнённой. В орехах много витамина Е, в семечках подсолнечника — селена, в семенах тыквы — цинка", — заключила специалист.