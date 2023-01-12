Тематические "Тройки" и билеты "Единый" появились в Москве к 120-летию советского академика

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы выпустил новые тематические карты "Тройка" и билеты "Единый", они посвящены 120-летию со дня рождения академика Игоря Курчатова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"Сегодня в продажу поступили карты "Тройка" и проездные билеты "Единый", посвящённые 120-летию со дня рождения академика Игоря Васильевича Курчатова", — приводятся слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Тираж "Троек" составляет пять тысяч экземпляров, а билетов "Единый" — 200 тысяч. Купить их можно в кассах и аппаратах на станциях Кольцевой линии и внутри неё.