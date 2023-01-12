Тематические "Тройки" и билеты "Единый" появились в Москве к 120-летию советского академика
Дептранс Москвы выпустил новые карты "Тройка" к 120-летию академика Игоря Курчатова
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Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы выпустил новые тематические карты "Тройка" и билеты "Единый", они посвящены 120-летию со дня рождения академика Игоря Курчатова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
"Сегодня в продажу поступили карты "Тройка" и проездные билеты "Единый", посвящённые 120-летию со дня рождения академика Игоря Васильевича Курчатова", — приводятся слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Тираж "Троек" составляет пять тысяч экземпляров, а билетов "Единый" — 200 тысяч. Купить их можно в кассах и аппаратах на станциях Кольцевой линии и внутри неё.
Ранее в метро Москвы запустили сияющий новогодний поезд с 23 млн кристаллов. По словам Ликсутова, всего курсируют 13 праздничных поездов. Среди них — сверкающий состав "Москва-2020".