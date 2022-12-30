Московское метро запустило первый в своей истории сверкающий новогодний поезд. Состав украшает более 23 млн кристаллов. Прокатиться в ослепительных вагонах можно на Кольцевой линии.

В метро Москвы запустили сияющий новогодний поезд с 23 млн кристаллов. Видео © Телеграм-канал Дептранса Москвы

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, всего в этом году в столичном метро курсируют 13 праздничных поездов. Среди них — сверкающий состав "Москва-2020". Каждый из семи его вагонов украсили кристаллами — всего использовано 23,8 млн штук. Состав кропотливо украшали несколько дней, чтобы поезд вышел на линию в полной готовности.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы запускаем новогодний городской транспорт в столице. В этом году в метро курсируют 13 праздничных поездов. Среди них сверкающий состав на Кольцевой линии. Такой поезд мы запустили впервые и надеемся, он поднимет настроение всем пассажирам. Большую часть расходов по украшению городского транспорта в этом году взяли на себя производители", — отметил Ликсутов.

Празднично оформили не только поезда, но и сами станции и вестибюли метро Москвы: там разместили световые инсталляции и арки, ёлки и хвойные гирлянды, плакаты и стикеры. Пассажиры могут окунуться в праздничную атмосферу, проехав также в специально оформленных автобусах, трамваях и электробусах.