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22 декабря, 13:07

На Соборной площади Кремля украсили главную ёлку страны

Главную новогоднюю ёлку страны на Соборной площади Кремля украсили золотыми, белыми и красными игрушками, а также гирляндами. Об этом сообщает РИА "Новости".

На Соборной площади Кремля украсили главную ёлку страны. Фото © t.me / RIA_Kremlinpool

На Соборной площади Кремля украсили главную ёлку страны. Фото © t.me / RIA_Kremlinpool

Главной новогодней красавице примерно 95 лет. Высота дерева составляет 27 метров, а диаметр ствола — 56 сантиметров. По данным агентства, ёлку нашёл лесничий вместе с учениками. На месте спиленного дерева они планируют посадить семена из её шишек.

Президентский корпус Кремля украсила новогодняя ёлка

Президентский корпус Кремля украсила новогодняя ёлка

Ранее Лайф писал, что на Новый год в Подмосковье не ожидается масштабных фейерверков. Однако жителям не запретят пускать салюты, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Оксана Попова
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