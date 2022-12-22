На Соборной площади Кремля украсили главную ёлку страны
Главную новогоднюю ёлку страны на Соборной площади Кремля украсили золотыми, белыми и красными игрушками, а также гирляндами. Об этом сообщает РИА "Новости".
На Соборной площади Кремля украсили главную ёлку страны. Фото © t.me / RIA_Kremlinpool
Главной новогодней красавице примерно 95 лет. Высота дерева составляет 27 метров, а диаметр ствола — 56 сантиметров. По данным агентства, ёлку нашёл лесничий вместе с учениками. На месте спиленного дерева они планируют посадить семена из её шишек.
Ранее Лайф писал, что на Новый год в Подмосковье не ожидается масштабных фейерверков. Однако жителям не запретят пускать салюты, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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ТАСС / Гавриил Григоров