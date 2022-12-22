Главную новогоднюю ёлку страны на Соборной площади Кремля украсили золотыми, белыми и красными игрушками, а также гирляндами. Об этом сообщает РИА "Новости".

На Соборной площади Кремля украсили главную ёлку страны. Фото © t.me / RIA_Kremlinpool

Главной новогодней красавице примерно 95 лет. Высота дерева составляет 27 метров, а диаметр ствола — 56 сантиметров. По данным агентства, ёлку нашёл лесничий вместе с учениками. На месте спиленного дерева они планируют посадить семена из её шишек.