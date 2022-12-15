Подмосковье встретит Новый год без масштабных фейерверков

На Новый год в Подмосковье не ожидается масштабных фейерверков. Однако жителям не запретят пускать салюты, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Что касается фейерверков, у нас в области их не будет. Хотя мы, конечно, не можем запретить это делать в какой-то отдельно взятой семье, в каком-то отдельно взятом доме", — приводит его слова телеканал "360".

По словам губернатора, область активно готовит новогодние программы для семей. Он отметил, что именно дети связывают этот праздник с волшебством и чудом, поэтому власти не могут их подвести. Но "главным козырем" является природа: Воробьёв напомнил, что ежегодно к зимним праздникам в каждом городском округе региона обустраивается освещённая лыжня.

По его словам, местные власти считают своим долгом обеспечить детей и семьи всем необходимым для новогоднего отдыха. Так, к праздникам уже готовы такие развлечения, как лыжи, прогулки, музеи. А ещё в "Крокусе" для детей военных пройдёт представление с подарками, добавил Воробьёв.