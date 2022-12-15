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15 декабря, 08:15

"На словах он смел, а на деле...": Макрона назвали "могильщиком Франции" из-за оскорблений России

Читатели Le Figaro пришли в ярость из-за оскорблений Макрона в адрес России

Читатели газеты Le Figaro пришли в ярость из-за слов президента Франции Эмманюэля Макрона, который назвал трусливыми действия России на Украине.

"Макрон про себя говорит? Это не Россия пресмыкается перед США и НАТО, а также поставляет оружие на Украину, чтобы ещё больше людей погибло", — заметил один из читателей.

"На словах он смел, а на деле — марионетка США", — подчеркнул другой комментатор.

Некоторые из читателей отметили, что подобные заявления и последние действия Макрона неспособны приблизить мирное окончание конфликта. Кто-то и вовсе предложил французскому лидеру оплачивать поставки оружия в Незалежную из собственного кармана.

"К сожалению, французы избрали могильщика своей страны", — с грустью отметил ещё один комментатор.

Во Франции сочли Макрона безумцем из-за нового пакета многомиллионной помощи Киеву

Во Франции сочли Макрона безумцем из-за нового пакета многомиллионной помощи Киеву

Ранее Лайф сообщал, что французские пользователи соцсетей остались недовольны заявлением президента Эмманюэля Макрона, который призвал международных лидеров объединиться против России.

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ТАСС / picture alliance / photothek / Xander Heinl

Артур Белкин

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