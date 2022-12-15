"На словах он смел, а на деле...": Макрона назвали "могильщиком Франции" из-за оскорблений России

Читатели газеты Le Figaro пришли в ярость из-за слов президента Франции Эмманюэля Макрона, который назвал трусливыми действия России на Украине.

"Макрон про себя говорит? Это не Россия пресмыкается перед США и НАТО, а также поставляет оружие на Украину, чтобы ещё больше людей погибло", — заметил один из читателей.

"На словах он смел, а на деле — марионетка США", — подчеркнул другой комментатор.

Некоторые из читателей отметили, что подобные заявления и последние действия Макрона неспособны приблизить мирное окончание конфликта. Кто-то и вовсе предложил французскому лидеру оплачивать поставки оружия в Незалежную из собственного кармана.

"К сожалению, французы избрали могильщика своей страны", — с грустью отметил ещё один комментатор.