Регистратор снял эпичное видео ДТП с самосвалом, автобусом и чудом выжившим водителем
В Норильске водитель автобуса выжил после страшного столкновения с грузовиком
В Норильске водитель автобуса чудом сумел выжить после страшного столкновения с большегрузом, который занесло, в результате чего он влетел прямо в лоб транспортного средства. Видео достаточно жуткого инцидента оказалось в распоряжении Лайфа.
В Норильске водитель автобуса выжил после страшного столкновения с грузовиком. Видео © LIFE
На кадрах видно, что грузовик не справился с управлением и его занесло вбок, прямо на ехавший по встречной полосе автобус. От удара последний получил серьёзные повреждения, однако водитель вовремя сумел увернуться и чудом выжил в аварии.
Ранее Лайф рассказывал, что 17 человек, среди которых трое детей, пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом во Владимирской области.
LIFE