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15 декабря, 08:09

Регистратор снял эпичное видео ДТП с самосвалом, автобусом и чудом выжившим водителем

В Норильске водитель автобуса выжил после страшного столкновения с грузовиком

В Норильске водитель автобуса чудом сумел выжить после страшного столкновения с большегрузом, который занесло, в результате чего он влетел прямо в лоб транспортного средства. Видео достаточно жуткого инцидента оказалось в распоряжении Лайфа.

В Норильске водитель автобуса выжил после страшного столкновения с грузовиком. Видео © LIFE

На кадрах видно, что грузовик не справился с управлением и его занесло вбок, прямо на ехавший по встречной полосе автобус. От удара последний получил серьёзные повреждения, однако водитель вовремя сумел увернуться и чудом выжил в аварии.

Водитель и пассажиры скорой помощи погибли при столкновении с КамАЗом под Томском

Водитель и пассажиры скорой помощи погибли при столкновении с КамАЗом под Томском

Ранее Лайф рассказывал, что 17 человек, среди которых трое детей, пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом во Владимирской области.

Обложка ©

LIFE

Артур Белкин

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