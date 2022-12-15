Регистратор снял эпичное видео ДТП с самосвалом, автобусом и чудом выжившим водителем

В Норильске водитель автобуса чудом сумел выжить после страшного столкновения с большегрузом, который занесло, в результате чего он влетел прямо в лоб транспортного средства. Видео достаточно жуткого инцидента оказалось в распоряжении Лайфа.

В Норильске водитель автобуса выжил после страшного столкновения с грузовиком. Видео © LIFE

На кадрах видно, что грузовик не справился с управлением и его занесло вбок, прямо на ехавший по встречной полосе автобус. От удара последний получил серьёзные повреждения, однако водитель вовремя сумел увернуться и чудом выжил в аварии.