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14 декабря, 10:09

Водитель и пассажиры скорой помощи погибли при столкновении с КамАЗом под Томском

Четыре человека погибли в ДТП с машиной скорой помощи и КамАЗом в Томской области

<p>КамАЗ и машина скорой помощи столкнулись на трассе в Томской области. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/tomsk_ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Новости Томск.ру | Tomsk.ru</a></p>

КамАЗ и машина скорой помощи столкнулись на трассе в Томской области. Обложка © VK / Новости Томск.ру | Tomsk.ru

Четыре человека погибли в результате жуткого ДТП на трассе Томск – Мариинск в Томской области, где столкнулся КамАЗ и карета скорой помощи. Как сообщили Лайфу в региональном управлении МВД, после столкновения оба транспортных средства загорелись.

"В результате ДТП произошло возгорание обоих транспортных средств. Предварительно установлено, что в автомобиле скорой медицинской помощи погибло четыре человека: водитель и пассажиры", — сообщили в полиции.

Оба транспортных средства после столкновения загорелись. Фото © VK / Новости Томск.ру | Tomsk.ru

Оба транспортных средства после столкновения загорелись. Фото © VK / Новости Томск.ру | Tomsk.ru

Самосвал двигался со стороны села Турунтаево, в то время как скорая направлялась из Томска в сторону города Асино. Что послужило причиной ДТП, пока не известно. Сообщается, что ещё один человек в результате аварии пострадал, речь о водителе КамАЗа.

Ранее Лайф сообщал, что в Смоленской области грузовик Mercedes Actros влетел в припаркованный у обочины микроавтобус ГАЗ, в результате чего погибло два человека.

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Максим Плетнёв

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