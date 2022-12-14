Водитель и пассажиры скорой помощи погибли при столкновении с КамАЗом под Томском
Четыре человека погибли в ДТП с машиной скорой помощи и КамАЗом в Томской области
КамАЗ и машина скорой помощи столкнулись на трассе в Томской области. Обложка © VK / Новости Томск.ру | Tomsk.ru
Четыре человека погибли в результате жуткого ДТП на трассе Томск – Мариинск в Томской области, где столкнулся КамАЗ и карета скорой помощи. Как сообщили Лайфу в региональном управлении МВД, после столкновения оба транспортных средства загорелись.
"В результате ДТП произошло возгорание обоих транспортных средств. Предварительно установлено, что в автомобиле скорой медицинской помощи погибло четыре человека: водитель и пассажиры", — сообщили в полиции.
Оба транспортных средства после столкновения загорелись. Фото © VK / Новости Томск.ру | Tomsk.ru
Самосвал двигался со стороны села Турунтаево, в то время как скорая направлялась из Томска в сторону города Асино. Что послужило причиной ДТП, пока не известно. Сообщается, что ещё один человек в результате аварии пострадал, речь о водителе КамАЗа.
Ранее Лайф сообщал, что в Смоленской области грузовик Mercedes Actros влетел в припаркованный у обочины микроавтобус ГАЗ, в результате чего погибло два человека.