Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом под Смоленском
В Смоленской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и двух автомобилей, в том числе грузовика. Авария случилась на 363-м километре автодороги Москва – Минск около деревни Каменка Кардымовского района.
По предварительным данным, у пассажирского микроавтобуса ГАЗ произошло отсоединение колеса, водитель остановился для ремонта, ещё одна машина ГАЗ встала перед ним. В это время сзади в микроавтобус врезался грузовик Mercedes Actros.
В пресс-службе регионального СУ СК РФ сообщили, что в результате ДТП погибло два человека. Ещё восемь человек получили различные травмы. Все причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.
Ранее Лайф писал, что пьяный водитель раздавил палатку с рыбаками на озере в Новосибирской области. Один из них в результате ДТП погиб на месте.
Новости
Один ест торт и плачет: Мальчик-пастух стал звездой соцсетей из-за разбивающего сердце видео о дне рождения
сегодня в 18:39
Шольц: Берлин и Варшава ведут переговоры о размещении ЗРК Patriot в Польше
сегодня в 18:25
Премьер Украины пожаловался на отказ цивилизованных стран нападать на Россию
сегодня в 18:22