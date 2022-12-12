Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом под Смоленском

В Смоленской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и двух автомобилей, в том числе грузовика. Авария случилась на 363-м километре автодороги Москва – Минск около деревни Каменка Кардымовского района.

По предварительным данным, у пассажирского микроавтобуса ГАЗ произошло отсоединение колеса, водитель остановился для ремонта, ещё одна машина ГАЗ встала перед ним. В это время сзади в микроавтобус врезался грузовик Mercedes Actros.

ДТП с участием пассажирского микроавтобуса под Смоленском. Фото © УМВД РФ по Смоленской области

В пресс-службе регионального СУ СК РФ сообщили, что в результате ДТП погибло два человека. Ещё восемь человек получили различные травмы. Все причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.