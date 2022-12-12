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12 декабря, 18:45

Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом под Смоленском

<p>ДТП с участием пассажирского микроавтобуса под Смоленском. Фото © <a href="https://67.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД РФ по Смоленской области</a></p>

ДТП с участием пассажирского микроавтобуса под Смоленском. Фото © УМВД РФ по Смоленской области

В Смоленской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и двух автомобилей, в том числе грузовика. Авария случилась на 363-м километре автодороги Москва – Минск около деревни Каменка Кардымовского района.

По предварительным данным, у пассажирского микроавтобуса ГАЗ произошло отсоединение колеса, водитель остановился для ремонта, ещё одна машина ГАЗ встала перед ним. В это время сзади в микроавтобус врезался грузовик Mercedes Actros.

ДТП с участием пассажирского микроавтобуса под Смоленском. Фото © УМВД РФ по Смоленской области

ДТП с участием пассажирского микроавтобуса под Смоленском. Фото © УМВД РФ по Смоленской области

В пресс-службе регионального СУ СК РФ сообщили, что в результате ДТП погибло два человека. Ещё восемь человек получили различные травмы. Все причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Ранее Лайф писал, что пьяный водитель раздавил палатку с рыбаками на озере в Новосибирской области. Один из них в результате ДТП погиб на месте.

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