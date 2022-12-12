Пьяный водитель раздавил палатку с рыбаками на озере в Новосибирской области

В Новосибирской области пьяный водитель выехал на обледеневшее озеро Чаны и сбил палатку с рыбаками из Омска. Один из них в результате ДТП погиб на месте.

"Водитель автомобиля Toyota 1989 года рождения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что было установлено по результатам освидетельствования, не справился с управлением и совершил наезд на палатку. В результате ДТП находящийся в палатке мужчина 1985 года рождения скончался на месте", — информирует в понедельник ГУ МВД по региону.

Эти кадры снял на месте трагедии выживший рыбак. Видео © vk. com/ Рыбалка в Омске 55 Регион

По данным kp.ru, погибшему отцу троих детей было всего 37 лет. Он приехал на зимнюю рыбалку вместе с товарищем. За несколько минут до гибели рыбаки зашли в разбитую на льду палатку, чтобы погреться.

"Пару минут я лежал, не понимал, что происходит. А когда пришёл в себя, то увидел, что нашу палатку снесло, а Саша лежит рядом. Я сразу понял, что он мёртв", — приводит издание рассказ выжившего рыболова.