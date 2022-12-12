Reuters: США пригласят Россию на заседания форума АТЭС в 2023 году

США намерены пригласить Россию на заседания в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в ноябре 2023 года в Сан-Франциско. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника Мэттью Мюррея.