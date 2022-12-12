Reuters: США пригласят Россию на заседания форума АТЭС в 2023 году
США намерены пригласить Россию на заседания в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в ноябре 2023 года в Сан-Франциско. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника Мэттью Мюррея.
При этом Мюррей не уточнил, ожидается ли участие президента РФ Владимира Путина во встрече лидеров АТЭС в 2023 году.
А в этом году президент России не поехал на саммит АТЭС. Кроме того, Владимир Путин принял решение не ехать и на встречу "Большой двадцатки", которая состоялась на Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Форум пропустил и украинский лидер Владимир Зеленский, однако он выступил с видеообращением, нарушив все протоколы.
ТАСС / AP / Mark Schiefelbein