Песков опроверг, что Путину передавали "проект мирного соглашения" с Украиной перед саммитом G20
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг РИА "Новости" сообщения о том, что российскому лидеру Владимиру Путину перед саммитом G20 якобы передавали некий проект мирного соглашения с Украиной.
Об этом ранее заявило издание "Украинская правда". По его данным, документ направила одна из стран-посредниц накануне встречи "Большой двадцатки".
Напомним, саммит G20 состоялся на Бали 15–16 ноября. Президент РФ Владимир Путин принял решение не ехать на эту встречу. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Форум пропустил и украинский лидер Владимир Зеленский, однако он выступил с видеообращением, нарушив все протоколы.
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