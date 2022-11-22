Песков опроверг, что Путину передавали "проект мирного соглашения" с Украиной перед саммитом G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг РИА "Новости" сообщения о том, что российскому лидеру Владимиру Путину перед саммитом G20 якобы передавали некий проект мирного соглашения с Украиной.

Об этом ранее заявило издание "Украинская правда". По его данным, документ направила одна из стран-посредниц накануне встречи "Большой двадцатки".