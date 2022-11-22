В канцелярии президента Польши признали, что его развели российские пранкеры

В канцелярии президента Польши Анджея Дуды признали факт его разговора с российскими пранкерами, следует из заявления ведомства.

"После взрыва ракеты в Пшеводуве во время продолжающихся разговоров с главами государств и главами правительств произошёл разговор с человеком, выдающим себя за президента Франции Эмманюэля Макрона", — говорится в сообщении.

Там утверждают, что Дуда якобы заметил неладное по способу ведения разговора его собеседником, после чего и положил трубку. На данный момент канцелярия президента и другие службы выясняют подробности произошедшего.