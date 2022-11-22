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22 ноября, 12:56

В канцелярии президента Польши признали, что его развели российские пранкеры

Канцелярия президента Дуды подтвердила, что ему от лица Макрона звонили пранкеры

В канцелярии президента Польши Анджея Дуды признали факт его разговора с российскими пранкерами, следует из заявления ведомства.

"После взрыва ракеты в Пшеводуве во время продолжающихся разговоров с главами государств и главами правительств произошёл разговор с человеком, выдающим себя за президента Франции Эмманюэля Макрона", — говорится в сообщении.

Там утверждают, что Дуда якобы заметил неладное по способу ведения разговора его собеседником, после чего и положил трубку. На данный момент канцелярия президента и другие службы выясняют подробности произошедшего.

Президент Польши Дуда признался пранкерам, что боится ядерной катастрофы

Президент Польши Дуда признался пранкерам, что боится ядерной катастрофы

Лайф писал, что российские пранкеры Вован и Лексус созвонились с президентом Польши Анджеем Дудой. Они задали ему ряд вопросов, касающихся конфликта на Украине. Например, о происхождении ракеты, упавшей недавно на польской ферме.

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ТАСС / Tayfun Salci / ZUMA

Матвей Шандрыголов

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