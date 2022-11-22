Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 ноября, 07:46

Президент Польши Дуда признался пранкерам, что боится ядерной катастрофы

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что боится ядерной катастрофы. Об этом он рассказал в ходе беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Я больше боюсь ядерной катастрофы из-за атаки на АЭС. Вот что меня беспокоит", — признался Дуда французскому лидеру.

Также они обсудили упавшую на территории Польши ракету. Дуда не стал придерживаться ни одной из версий о том, чей был снаряд, и заметил, что будет ждать результатов расследования польских и американских экспертов.

Польша не позволила Украине участвовать в расследовании падения ракеты

Польша не позволила Украине участвовать в расследовании падения ракеты

Ранее Лайф писал, что эксперты МАГАТЭ осмотрели обстрелянную ЗАЭС и обнародовали выводы. По их данным, угрозы ядерной безопасности на объекте нет, ведь ключевое оборудование осталось неповреждённым.

Обложка ©

Twitter / Andrzej Duda

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров