Президент Польши Дуда признался пранкерам, что боится ядерной катастрофы

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что боится ядерной катастрофы. Об этом он рассказал в ходе беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Я больше боюсь ядерной катастрофы из-за атаки на АЭС. Вот что меня беспокоит", — признался Дуда французскому лидеру.

Также они обсудили упавшую на территории Польши ракету. Дуда не стал придерживаться ни одной из версий о том, чей был снаряд, и заметил, что будет ждать результатов расследования польских и американских экспертов.