Белгородский губернатор Гладков показал строительство засечной черты на границе с Украиной
Строительство засечной черты. Фото © Telegram-канал Вячеслава Гладкова
В Белгородской области продолжается строительство засечной черты на границе с Украиной. Ход работ показал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Рабочий день начал с осмотра строительства засечной черты с моим заместителем Владимиром Базаровым", — написал он.
О формировании засечной черты на границе с Украиной Гладков рассказал 21 ноября. Причиной тому стали участившиеся обстрелы сопряжённых российских территорий со стороны ВСУ.