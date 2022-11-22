Белгородский губернатор Гладков показал строительство засечной черты на границе с Украиной

В Белгородской области продолжается строительство засечной черты на границе с Украиной. Ход работ показал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Рабочий день начал с осмотра строительства засечной черты с моим заместителем Владимиром Базаровым", — написал он.







