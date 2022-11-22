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22 ноября, 07:30

Белгородский губернатор Гладков показал строительство засечной черты на границе с Украиной

<p>Строительство засечной черты. Фото © Telegram-канал <a href="https://t.me/vvgladkov/1323" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вячеслава Гладкова</a></p>

Строительство засечной черты. Фото © Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородской области продолжается строительство засечной черты на границе с Украиной. Ход работ показал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Рабочий день начал с осмотра строительства засечной черты с моим заместителем Владимиром Базаровым", — написал он.

  • Строительство засечной черты. Фото © Telegram-канал Вячеслава Гладкова
    Строительство засечной черты. Фото © Telegram-канал Вячеслава Гладкова
  • Строительство засечной черты. Фото © Telegram-канал Вячеслава Гладкова
    Строительство засечной черты. Фото © Telegram-канал Вячеслава Гладкова
  • Строительство засечной черты. Фото © Telegram-канал Вячеслава Гладкова
    Строительство засечной черты. Фото © Telegram-канал Вячеслава Гладкова
  • Строительство засечной черты. Фото © Telegram-канал Вячеслава Гладкова
    Строительство засечной черты. Фото © Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Строительство засечной черты. Фото © Telegram-канал Вячеслава Гладкова

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Артур Лапсаков

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