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22 ноября, 07:27

Студент из Донецка отказался от демобилизации

Студент из Донецка по имени Никита, которого призвали в армию ещё в начале марта 2022 году, отказался от демобилизации и решил продолжить выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает во вторник "Газета.ru".

Ранее молодой человек участвовал в освобождении Мариуполя в должности сапёра, но после указа главы ДНР Дениса Пушилина об увольнении с военной службы мобилизованных студентов имел право вернуться домой. Парень от этой перспективы отказался и заявил, что собирается связать свою будущую жизнь с военным делом. Близкие его решение поддержали.

"Родные восприняли это с гордостью и были рады за меня. И даже ничего не сказали, чтобы я уходил", — сказал Денис.

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Ранее демобилизованные студенты из Донецкой Народной Республики получили награды из рук первого замглавы Администрации Президента РФ Сергея Кириенко и врио главы ДНР Дениса Пушилина. Молодых людей удостоили медалей "За отвагу" и "За спасение погибавших" как участников боевых действий, а также наград республики.

Обложка ©

vk.com / Министерство обороны РФ / Иван Иванов

Алексей Берковиц

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