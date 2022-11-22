Студент из Донецка отказался от демобилизации

Студент из Донецка по имени Никита, которого призвали в армию ещё в начале марта 2022 году, отказался от демобилизации и решил продолжить выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает во вторник "Газета.ru".

Ранее молодой человек участвовал в освобождении Мариуполя в должности сапёра, но после указа главы ДНР Дениса Пушилина об увольнении с военной службы мобилизованных студентов имел право вернуться домой. Парень от этой перспективы отказался и заявил, что собирается связать свою будущую жизнь с военным делом. Близкие его решение поддержали.

"Родные восприняли это с гордостью и были рады за меня. И даже ничего не сказали, чтобы я уходил", — сказал Денис.