Умер последний актёр, упомянутый в титрах "Унесённых ветром"
Последний актёр из "Унесённых ветром" Микки Кун скончался на 91-м году жизни
Микки Кун в фильме "Странная любовь Марты Айверс". Фото © wikipedia.org / Paramount Pictures
Американский актёр Микки Кун умер в возрасте 90 лет. Об утрате сообщила его супруга Барбара изданию Hollywood Reporter. Кун был последним остававшимся в живых актёром из легендарных "Унесённых ветром". В культовой ленте 1939 года он, будучи ещё ребёнком, снялся в роли сына Эшли Уилкса и Мелани Гамильтон.
Родственники уточнили, что Микки Кун умер в воскресенье в хосписе в штате Флорида. Помимо "Унесённых ветром" он снимался в таких фильмах, как "Хуарес" (1939), "Дик Трейси" (1945) и "Странная любовь Марты Айверс" (1946). В конце 1950-х годов он завершил актёрскую карьеру и устроился в American Airlines, где проработал до пенсии.
Напомним, что в 2020 году скончалась голливудская актриса, известная по роли Мелани Гамильтон в "Унесённых ветром", Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года.