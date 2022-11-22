Умер последний актёр, упомянутый в титрах "Унесённых ветром"

Американский актёр Микки Кун умер в возрасте 90 лет. Об утрате сообщила его супруга Барбара изданию Hollywood Reporter. Кун был последним остававшимся в живых актёром из легендарных "Унесённых ветром". В культовой ленте 1939 года он, будучи ещё ребёнком, снялся в роли сына Эшли Уилкса и Мелани Гамильтон.

Родственники уточнили, что Микки Кун умер в воскресенье в хосписе в штате Флорида. Помимо "Унесённых ветром" он снимался в таких фильмах, как "Хуарес" (1939), "Дик Трейси" (1945) и "Странная любовь Марты Айверс" (1946). В конце 1950-х годов он завершил актёрскую карьеру и устроился в American Airlines, где проработал до пенсии.