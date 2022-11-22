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22 ноября, 07:13

Умер последний актёр, упомянутый в титрах "Унесённых ветром"

Последний актёр из "Унесённых ветром" Микки Кун скончался на 91-м году жизни

<p>Микки Кун в фильме "Странная любовь Марты Айверс". Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mickey_Kuhn_in_The_Strange_Love_of_Martha_Ivers.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia.org / Paramount Pictures </a></p>

Микки Кун в фильме "Странная любовь Марты Айверс". Фото © wikipedia.org / Paramount Pictures

Американский актёр Микки Кун умер в возрасте 90 лет. Об утрате сообщила его супруга Барбара изданию Hollywood Reporter. Кун был последним остававшимся в живых актёром из легендарных "Унесённых ветром". В культовой ленте 1939 года он, будучи ещё ребёнком, снялся в роли сына Эшли Уилкса и Мелани Гамильтон.

Родственники уточнили, что Микки Кун умер в воскресенье в хосписе в штате Флорида. Помимо "Унесённых ветром" он снимался в таких фильмах, как "Хуарес" (1939), "Дик Трейси" (1945) и "Странная любовь Марты Айверс" (1946). В конце 1950-х годов он завершил актёрскую карьеру и устроился в American Airlines, где проработал до пенсии.

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Напомним, что в 2020 году скончалась голливудская актриса, известная по роли Мелани Гамильтон в "Унесённых ветром", Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года.

Марина Калегина

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