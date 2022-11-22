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22 ноября, 07:11

ФСБ задержала 68 подпольных оружейников во время облавы в 31 регионе России

Сотрудники ФСБ России задержали 68 подпольных оружейников в разных регионах страны, у них изъяты более 300 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 68 жителей 31 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", — сказано в записи ведомства.

Из незаконного оборота изъяты 304 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, свыше 15 250 патронов различного калибра, 83 артиллерийских снарядов и мин, 51 ручная граната, 15 запалов, более 18,4 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 63 основные части к огнестрельному оружию, а также семь единиц холодного оружия, указали в ЦОС ФСБ.

ФСБ в сентябре накрыла 45 подпольных мастерских и 123 нелегальных оружейника

ФСБ в сентябре накрыла 45 подпольных мастерских и 123 нелегальных оружейника

Всего же в рамках операции была прекращена деятельность 31 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 28 регионах страны.

Ранее Лайф рассказывал, что полиция изъяла из квартиры жителя Москвы более тысячи боеприпасов. Эксперты заключили, что свыше 700 патронов являются винтовочными и малоимпульсными, изготовлены промышленным способом и предназначены для нарезного и боевого огнестрельного оружия.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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