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22 ноября, 06:53

Пожар на цветочном складе в Москве мог начаться из-за нарушений при сварочных работах

Пожар на цветочном складе в центре Москвы, который унёс жизнь семи человек, мог начаться из-за несоблюдения техники безопасности при сварочных работах. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

"Сейчас рассматривается версия, что причиной пожара могли стать нарушения техники безопасности во время сварки. Сварщик погиб", — сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что следователи также продолжают прорабатывать версии с коротким замыканием и неисправностью проводки.

В сгоревшем цветочном складе в Москве устраивали вечеринки со светомузыкой и фаер-шоу

В сгоревшем цветочном складе в Москве устраивали вечеринки со светомузыкой и фаер-шоу

Напомним, пожар произошёл на цветочном складе около площади трёх вокзалов в Москве 20 ноября. В здании прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на 500 квадратах. Жертвами происшествия стали семь человек.

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Telegram / МЧС_Москвы

Максим Плетнёв

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