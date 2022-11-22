Пожар на цветочном складе в Москве мог начаться из-за нарушений при сварочных работах
Пожар на цветочном складе в центре Москвы, который унёс жизнь семи человек, мог начаться из-за несоблюдения техники безопасности при сварочных работах. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.
"Сейчас рассматривается версия, что причиной пожара могли стать нарушения техники безопасности во время сварки. Сварщик погиб", — сказал собеседник агентства.
При этом он уточнил, что следователи также продолжают прорабатывать версии с коротким замыканием и неисправностью проводки.
Напомним, пожар произошёл на цветочном складе около площади трёх вокзалов в Москве 20 ноября. В здании прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на 500 квадратах. Жертвами происшествия стали семь человек.
Telegram / МЧС_Москвы