Пожар на цветочном складе в Москве мог начаться из-за нарушений при сварочных работах

Пожар на цветочном складе в центре Москвы, который унёс жизнь семи человек, мог начаться из-за несоблюдения техники безопасности при сварочных работах. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

"Сейчас рассматривается версия, что причиной пожара могли стать нарушения техники безопасности во время сварки. Сварщик погиб", — сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что следователи также продолжают прорабатывать версии с коротким замыканием и неисправностью проводки.