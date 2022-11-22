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Опубликовано 22 ноября 2022, 06:35

В Запорожье заявили о готовности к наступлению украинских войск

Рогов: В Запорожской области готовы отразить наступление ВСУ

Военные, дислоцирующиеся в Запорожской области, готовы отражать наступление Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, линия обороны готова, а моральный дух армии высок.

"Возведена надёжная линия обороны. Боевой дух и возможности дать отпор противнику у нашей армии есть. Никто даже мысли не допускает уступать", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".

По его словам, ситуация хоть и остаётся тревожной, но стабильна. При этом оборона линии фронта периодически укрепляется.

В Запорожье сформирован добровольческий батальон
В Запорожье сформирован добровольческий батальон

Ранее Владимир Рогов сообщал, что переброшенные в район Орехова и Гуляйполя подразделения ВСУ проводят боевое слаживание перед наступлением на южном направлении к Мелитополю или Бердянску.

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ТАСС / Шарифулин Валерий

Максим Плетнёв
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