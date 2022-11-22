В Запорожье заявили о готовности к наступлению украинских войск

Военные, дислоцирующиеся в Запорожской области, готовы отражать наступление Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, линия обороны готова, а моральный дух армии высок.

"Возведена надёжная линия обороны. Боевой дух и возможности дать отпор противнику у нашей армии есть. Никто даже мысли не допускает уступать", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".

По его словам, ситуация хоть и остаётся тревожной, но стабильна. При этом оборона линии фронта периодически укрепляется.