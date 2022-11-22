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22 ноября, 05:37

В Казахстане подтвердили победу Токаева на выборах и раскрыли дату инаугурации

ЦИК Казахстана: Токаев победил на выборах президента, набрав 81,31% голосов

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу на прошедших выборах главы государства в республике. После подведения итогов он набрал 81,31% голосов избирателей, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров.

"Токаев Касым-Жомарт Кемелевич — 6 456 392 голоса, или 81,31% голосов избирателей", — сказал он на брифинге.

Явка составила 69,44%. Инаугурация президента состоится 26 ноября.

Путин поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Путин поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Лайф напоминает, что выборы президента Казахстана прошли в воскресенье, 20 ноября. Бывший глава республики Нурсултан Назарбаев первым поздравил Токаева и назвал его победу убедительной. После объявления результатов экзитполов Токаев заявил о необходимости кардинальных изменений в экономике страны.

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Twitter / Qasym-Jomart Toqayev

Артур Лапсаков

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