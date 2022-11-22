В Казахстане подтвердили победу Токаева на выборах и раскрыли дату инаугурации
ЦИК Казахстана: Токаев победил на выборах президента, набрав 81,31% голосов
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу на прошедших выборах главы государства в республике. После подведения итогов он набрал 81,31% голосов избирателей, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров.
"Токаев Касым-Жомарт Кемелевич — 6 456 392 голоса, или 81,31% голосов избирателей", — сказал он на брифинге.
Явка составила 69,44%. Инаугурация президента состоится 26 ноября.
Лайф напоминает, что выборы президента Казахстана прошли в воскресенье, 20 ноября. Бывший глава республики Нурсултан Назарбаев первым поздравил Токаева и назвал его победу убедительной. После объявления результатов экзитполов Токаев заявил о необходимости кардинальных изменений в экономике страны.
Twitter / Qasym-Jomart Toqayev