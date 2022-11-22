В Казахстане подтвердили победу Токаева на выборах и раскрыли дату инаугурации

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу на прошедших выборах главы государства в республике. После подведения итогов он набрал 81,31% голосов избирателей, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров.