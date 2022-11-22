Эрдоган обвинил США в снабжении курдских боевиков оружием

За последние годы США поставили тысячи грузовиков с боеприпасами курдским вооружённым формированиям в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как передаёт "Анадолу", он отметил, что "этот курс начался с периода президентства Барака Обамы, продолжился при Дональде Трампе и остаётся неизменным при Джо Байдене".

"Нас огорчает тот факт, что союзник Турции по НАТО за последние годы поставил тысячи грузовиков с боеприпасами и оружием в районы Сирии, где орудуют террористы", — сказал Эрдоган.

Анкара осведомила Вашингтон о беспокойстве из-за сирийского вопроса, отметил он. Президент Турции рассказал, что лично поднимал этот вопрос в беседах с американскими президентами — Обамой, Трампом и Байденом. Если Турция является союзником и партнёром Штатов по НАТО, то все должны понимать, что поддержка, оказываемая американцами террористам в Сирии, формирует угрозу для южных границ страны, отметил он. Турецкий лидер подчеркнул, что предупреждал об ответных мерах в такой ситуации. И американской стороне нечем отвечать Анкаре, считает он.

"Мы продолжим действовать так, как того требует национальная безопасность Турции. Никаких уступок! Потому что любое изменение позиции сопряжено с проблемами для нашей страны", — заверил Эрдоган.