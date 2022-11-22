Утро без раздумий: Россиянам посоветовали четыре варианта полезного завтрака

Многие нередко пропускают завтрак из-за того, что лень готовить или попросту не хватает времени перед работой. Вместе с тем этот приём пищи очень важен для здоровья человека. Нутрициолог, внешний консультант сервиса Пакета от Х5 Елена Свиридова в интервью Лайфу посоветовала россиянам четыре варианта полезного и быстрого завтрака, который не оставит голодным и поможет поддерживать силы как минимум до обеда.

Первое из этих блюд — гранола с грецкими орехами, овсяными или мультизлаковыми хлопьями. Его можно легко приготовить дома и сделать запас из нескольких порций, чтобы перед работой или учёбой завтракать оперативно. По словам Свиридовой, к граноле отлично подойдёт молоко или йогурт. Кроме этого можно добавить джем, варенье либо свежие ягоды и фрукты. Хранить гранолу лучше в стеклянной или жестяной банке в сухом месте не более месяца.

Второе блюдо — творожная запеканка. Нутрициолог подчёркивает, что это очень сытный и полезный завтрак. Причём приготовить его можно заранее, в выходной день, и растянуть на всю неделю, подогревая по утрам в микроволновке. Свиридова советует посыпать запеканку сахарной пудрой и подавать со свежими ягодами и фруктами либо со сгущённым молоком.

Следующее блюдо — овсянка в банке, набирающая популярность из-за своей оригинальности и быстроты приготовления. При этом перечень того, что можно добавить в кашу, крайне разнообразен.

"Банан, малину, смородину, голубику, яблоко или персик, а также добавить слой варенья. А наутро вы гарантированно получите вкусный, сытный и питательный завтрак-десерт, для которого не потребуется ломать голову", — отметила Елена Свиридова.

Завершает краткий список экспресс-блюд на завтрак тортилья с омлетом, сыром и овощами. На приготовление блюда уйдёт всего десять минут. Этот вариант завтрака эксперт советует тем, кто любит "посытнее и погорячее". В тортилью можно добавлять ветчину, варёную колбасу, курицу и различные овощи. Готовую тортилью при желании можно также подрумянить на сковороде.