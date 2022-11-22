Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России прикрывают сухопутные войска с малых высот. Работая в парах, эти самолёты наносят удары по военным объектам Вооружённых сил Украины. Минобороны РФ обнародовало видео одного из таких вылетов.

Лётчики на Су-25 наносят удары по военным объектам ВСУ. Видео © Минобороны РФ

"В результате боевого применения уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ", — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

На опубликованных кадрах в деталях снято, как лётчики после запуска ракет выполняют защитный манёвр. Выбрасывают тепловые пушки и резко уводят штурмовик в сторону, чтобы избежать возможного удара с земли.