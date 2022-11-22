Эксперт указал на важную характеристику полученных армией истребителей

Линейка военных самолётов Су, включая истребитель-бомбардировщик пятого поколения Су-57 — это предмет для гордости российских лётчиков и предмет зависти для зарубежья. Об этом заявил телеканалу "360" военный эксперт, завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Так он прокомментировал получение российской армией новых самолётов Су-30СМ2 и Як-130, созданных в рамках государственного оборонного заказа на Иркутском авиационном заводе ОАК.

Кошкин подчеркнул, что СУ — прекрасно зарекомендовавшие себя боевые машины, способные выполнять в воздухе самые сложные задачи. Особенность новых — увеличенная дальность обнаружения и опознавания воздушных целей.

"Опыт специальной военной операции свидетельствует, что увеличение дальности обнаружения и поражения целей — чрезвычайно важные технические характеристики. Они дают возможность истребителям Су-30СМ2 не входить в зону ПВО", — пояснил Кошкин.

По его словам, показатели Су-30СМ2 демонстрируют технический прорыв и характеризуют целенаправленное совершенствование боевого парка РФ.

Что же касается учебно-боевых Як-130, они помогут тренировать лётчиков, повышая их навыки по управлению сверхманёвренными истребителями 4 и 5 поколений.

