И тут Бузова: Опрос показал, кому из звёзд россияне пытаются подражать в одежде

Россиянки, которые стремятся подражать знаменитостям в стиле одежды, часто берут за пример телеведущую, блогершу Ольгу Бузову. А многим мужчинам нравится, как одевается актёр Дмитрий Нагиев. К таким выводам пришёл сервис "Юла", проанализировав объявления о продаже одежды, обуви и аксессуаров на своей платформе. Лайф ознакомился с результатами исследования.

Коллаж © LIFE. Фото © kino-teatr.ru / VK / Ольга Бузова

По данным сервиса, на вещи "как у Бузовой" пришлась почти четверть (22,5%) от всех объявлений о продаже одежды, обуви и аксессуаров как у знаменитостей. Причём чаще всего это были платья. На втором месте оказался образ героини известного турецкого сериала "Постучись в мою дверь" — Эды Йылдыз (12% от всех подобных объявлений). Особую любовь у россиян вызывают украшения героини — каффы и серьги. На следующей ступеньке спроса — стиль британской певицы Виктории Бекхэм (6% объявлений), здесь, как и в случае с Бузовой, в лидерах платья.

А вот в "Мужском гардеробе" культовой оказалась "папаха как у Хабиба". Легендарный российский боец надевает её на каждое важное событие для своей карьеры. На неё пришлось 28% от всех вещей в категории. На втором месте — стиль Дмитрия Нагиева. Аксессуары как у знаменитого телеведущего занимают 12% от всех подобных объявлений. Замыкают тройку лидеров сразу три звезды — Том Круз, Брэд Питт и Сергей Бодров. На вещи, которые ассоциируются с образами этих артистов, пришлось по 8%.

На сервисе также можно найти и чёрное платье как у голливудской актрисы Анджелины Джоли, пальто как у Кейт Миддлтон, купальник как у певицы Ольги Серябкиной. А для мужчин можно найти куртку как у Тома Круза в фильме "Лучший стрелок" или майку как у Александра Емельяненко.