США решили ускорить закупку оружия из-за истощения запасов

Объём военной помощи Киеву с начала российской военной спецоперации составил примерно $17,9 млрд. Для восполнения запасов власти США за последнее время заключили с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контракты на сумму $2,6 млрд. Со второй половины октября — на сумму около $1 млрд, и в основном на поставку боеприпасов и ракет. Такие темпы, по словам помощника министра, превышают внутренние нормативы Пентагона. Первую часть денег из бюджета армия получила 3 мая, а затем финансирование направлялось каждые несколько недель. Суммы варьировались. Собеседник агентства отметил, что скорость их получения во многом зависит от заключения новых контрактов на закупку оружия.