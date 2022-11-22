США решили ускорить закупку оружия из-за истощения запасов
Reuters: Армия США ускоряет закупки оружия из-за истощения помощью Украине
Арсенал Сухопутных войск США истощён поставками военной помощи Украине. Образовавшуюся брешь командование вынуждено закрывать срочными закупками вооружений. Об этом сообщил помощник министра Армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.
Как пишет агентство Reuters, Буш пояснил, что ускорять заключение контрактов намерены через одновременное выполнение действий, которые раньше осуществлялись последовательно.
Объём военной помощи Киеву с начала российской военной спецоперации составил примерно $17,9 млрд. Для восполнения запасов власти США за последнее время заключили с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контракты на сумму $2,6 млрд. Со второй половины октября — на сумму около $1 млрд, и в основном на поставку боеприпасов и ракет. Такие темпы, по словам помощника министра, превышают внутренние нормативы Пентагона. Первую часть денег из бюджета армия получила 3 мая, а затем финансирование направлялось каждые несколько недель. Суммы варьировались. Собеседник агентства отметил, что скорость их получения во многом зависит от заключения новых контрактов на закупку оружия.
Ранее Лайф писал, что во Франции тоже заявили об истощении армии из-за поставок вооружений Киеву. Экс-депутат Европарламента уверен, что помощь Незалежной только разжигает кризис, при этом Киев получает дополнительное вооружение и снаряды для обстрелов Запорожской АЭС.
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