"Позор": Британию обвинили в нарушении данного Украине обещания

Власти Великобритании с позором нарушили обещание, данное Киеву, — помогать украинским беженцам, которые отправились в Соединённое Королевство искать приюта. Об этом в статье для Guardian написал обозреватель Кир Джайлз.

"Правительство передало работу по оказанию помощи украинским беженцам местным властям и волонтёрам. Теперь система находится под угрозой краха", — отметил журналист.

Главной ошибкой властей Британии он считает расчёт на то, что программа по приёму беженцев "Дома для Украины" будет нужна лишь полгода. Теперь же, пишет Джайлз, семьи мигрантов "оказываются на краю пропасти", вдруг лишаясь необходимой поддержки. Им предлагают искать жильё самостоятельно, прекрасно понимая, насколько это сложно.

"Рассчитанная на провал система представляет собой позорное нарушение обещаний со стороны Великобритании", — резюмирует обозреватель.