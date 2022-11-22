В Запорожской области России сформирован добровольческий батальон имени Павла Судоплатова, и его бойцы готовы к выполнению задач любой сложности. Об этом заявил замгубернатора по обороне региона с позывным Терек.

"Пока находимся в формате боевого слаживания, отработки с той техникой, которая существует. Пока задач таких не ставилось, но в принципе мы готовы [к боевым условиям]. У нас есть люди с боевым опытом, большое количество. Уже повоевали, знают, что это такое. Готовы выезжать и выполнять задачи любого характера", — приводит РИА "Новости" слова журналистов.

Он рассказал, что батальон для выполнения боевых задач оснащён всей необходимой техникой. Есть грузовые, легковые, бронированные автомобили, оружие.

На базе батальона будет создано несколько рот, в том числе стрелковая. По словам замглавы региона, в качестве добровольцев приходят как те, у кого есть боевой опыт, так и те, кто даже в армии не служил.

"Если будет поставлена задача, батальон выполнит любые поставленные задачи: надо будет задействовать — значит, будем задействованы. На 100 процентов готовы", — сказал Терек.