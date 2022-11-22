ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 ноября 2022, 02:41
7913

В Запорожье сформирован добровольческий батальон

Замгубернатора Запорожья: Первый добровольческий батальон готов выполнять задачи

В Запорожской области России сформирован добровольческий батальон имени Павла Судоплатова, и его бойцы готовы к выполнению задач любой сложности. Об этом заявил замгубернатора по обороне региона с позывным Терек.

"Пока находимся в формате боевого слаживания, отработки с той техникой, которая существует. Пока задач таких не ставилось, но в принципе мы готовы [к боевым условиям]. У нас есть люди с боевым опытом, большое количество. Уже повоевали, знают, что это такое. Готовы выезжать и выполнять задачи любого характера", — приводит РИА "Новости" слова журналистов.

Он рассказал, что батальон для выполнения боевых задач оснащён всей необходимой техникой. Есть грузовые, легковые, бронированные автомобили, оружие.

На базе батальона будет создано несколько рот, в том числе стрелковая. По словам замглавы региона, в качестве добровольцев приходят как те, у кого есть боевой опыт, так и те, кто даже в армии не служил.

"Если будет поставлена задача, батальон выполнит любые поставленные задачи: надо будет задействовать — значит, будем задействованы. На 100 процентов готовы", — сказал Терек.

Путин распространил статус ветерана боевых действий на добровольцев
Путин распространил статус ветерана боевых действий на добровольцев

Ранее Лайф сообщал, что добровольцами в зону СВО ушли депутаты Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол, Олег Голиков, Олег Колесников, Евгений Первышов, Александр Бородай, Виталий Милонов и Бадма Башанкаев. Недавно с ними встретился секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и поинтересовался условиями несения службы.

BannerImage

Минобороны РФ

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar