"Путешественник во времени" предупредил о грядущих катастрофах

Пользователь соцсетей, ставший популярным из-за провозглашения себя "путешественником во времени", "предсказал" на своей странице природные катастрофы в США и Европе в ближайшем будущем. На его заявления обратило внимание издание The Sun.

Пользователь с ником Timetravelexplorer утверждает, что прибыл в наше время из 2198 года. Он заявил, что в 2026 году в Атлантическом океане поднимутся гигантские волны высотой около 240 метров. А в 2029-м, по словам "пророка", на восточное побережье США обрушится "невиданный доселе ураган". "Путешественник во времени", впрочем, успокоил, что это бедствие обойдётся без жертв. В 2033-м, по его словам, на юге Европы случится мощнейшее землетрясение. Многие читатели этих предсказаний усомнились в обоснованности его прогнозов.

"Божечки, да вы не настоящий путешественник во времени"; "Не поверю, пока не увижу своими глазами", — отметил один из комментаторов.