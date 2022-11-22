Юрист рассказал, чем чреват выбор слишком простой подписи
Юрист Соловьёв предупредил, что слишком простую подпись легко подделать
Если сделать свою подпись очень простой, сведя её к простой закорючке, злоумышленники смогут с лёгкостью подделать её. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Привести это может к несанкционированным правкам в документах, включая перечень учредителей юридического лица, договор займа или расписку о получении денег.
"Уже на стадии следствия или судебного разбирательства, когда назначаются и проводятся графологические экспертизы, простая подпись ставит в тупик даже самых скрупулёзных и опытных экспертов: из-за примитивизма подписи они не могут дать однозначный ответ, кому она принадлежит", — пояснил Соловьёв в интервью агентству "Прайм".
Он посоветовал при подписании важных документов указывать рядом расшифровку фамилии и ставить дату. Кроме того, дополнительные 5–10 секунд, затрачиваемые на усложнение подписи, могут стать решающими в вопросе определения её подлинности. Также он предупредил тех, кто пользуется электронной цифровой подписью, что есть вероятность кражи цифрового носителя, а также отсутствия сертификата соответствия у многих удостоверяющих центров.
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