Россиянам рассказали, чего нельзя делать с найденной чужой банковской картой
Финансист Дайнеко: Хозяина найденной банковской карты искать самим не стоит
Самостоятельно искать хозяина найденной банковской карты не стоит. Такой совет дала россиянам эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Он также рекомендовал не уносить находку с собой, не оставлять её на видном месте, а также не "гуглить" потерявшего в Интернете.
"Не исключено, что заподозрят в предыдущих незаконных списаниях средств именно нашедшего. Кто-то ранее мог уже воспользоваться картой, а доказывать свою непричастность к этому придётся вам. Поэтому в лучшем случае поиск владельца — пустая трата времени, а в худшем — подозрение в причастности к совершению кражи денежных средств с банковского счёта карты", — рассказала Дайнеко в интервью агентству "Прайм".
Она напомнила, что также не нужно использовать карту для своих целей — Уголовный кодекс квалифицирует снятие с неё денег или покупку как кражу. По словам Дайнеко, самое оптимальное — это позвонить на горячую линию банка и сообщить о находке, продиктовав данные с карты. Если владелец ещё не сообщил туда о пропаже, финансовая организация сама свяжется с ним.
Если чужая карта обнаружена в отделении банка или у банкомата, то нужно пригласить сотрудника, сообщив о находке, а не пытаться заблокировать её самостоятельно. Использование технической блокировки (если три раза ввести неправильный/ произвольный пин-код) обезопасит карту только на 24 часа. Кроме того, банкоматы снабжены видеофиксацией и подобные действия также могут расцениваться как попытка незаконного снятия средств, напомнил специалист.
Как ранее писал Лайф, финансист Ермилова рассказала что банк может забрать деньги, если их источник сомнителен. Это происходит, например, когда клиент постоянно получает суммы от разных физических и юридических лиц.
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