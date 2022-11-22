Десятки человек погибли в Китае при пожаре на заводе
Разбор завалов на пожарище. Фото © Twitter / CGTN
В китайской провинции Хэнань по меньшей мере 36 человек стали жертвами пожара на заводе. Об этом сообщает телеканал CGTN.
Пожар на заводе в Китае. Видео © CGTN
По его данным, два человека числятся пропавшими без вести, ещё двое пострадали. Пожар случился в городе Аньян в понедельник днём, в 16:22 по местному времени (21:22 мск). Справиться с огнём удалось лишь через четыре часа.
Как рассказывал Лайф, ранее в Индонезии в результате землетрясения магнитудой 5,1 погибло 162 человека, и в основном это дети. Эпицентр подземных толчков находился в 74 километрах юго-восточнее столицы — Джакарты.