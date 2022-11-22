Десятки человек погибли в Китае при пожаре на заводе

В китайской провинции Хэнань по меньшей мере 36 человек стали жертвами пожара на заводе. Об этом сообщает телеканал CGTN.

По его данным, два человека числятся пропавшими без вести, ещё двое пострадали. Пожар случился в городе Аньян в понедельник днём, в 16:22 по местному времени (21:22 мск). Справиться с огнём удалось лишь через четыре часа.