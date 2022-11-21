В Индонезии 162 человека погибли в результате землетрясения

В Индонезии в результате землетрясения магнитудой 5,1 погибло 162 человека. Об этом сообщает газета Kompas со ссылкой на представителей властей провинции Западная Ява.

Последствия землетрясения в Индонезии. Видео © Twitter / rizvi295_c / realzaidzayn

По данным издания, большинство умерших были детьми. Отметим, что эпицентр подземных толчков находился в 74 километрах юго-восточнее столицы Джакарты. Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, очаг залегал на глубине пять километров.









На фото и видео, опубликованных в Сети, видно, что землетрясение спровоцировало много разрушений — некоторые дома остались без стен или крыш. А пострадавшим пытаются помочь прямо на улице.