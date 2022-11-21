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21 ноября, 16:46

В Индонезии 162 человека погибли в результате землетрясения

<p>Последствия землетрясения в Индонезии. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/abojrhom/status/1594726276253761539" target="_blank" rel="noopener noreferrer">abojrhom</a></p>

Последствия землетрясения в Индонезии. Обложка © Twitter / abojrhom

В Индонезии в результате землетрясения магнитудой 5,1 погибло 162 человека. Об этом сообщает газета Kompas со ссылкой на представителей властей провинции Западная Ява.

Последствия землетрясения в Индонезии. Видео © Twitter / rizvi295_c / realzaidzayn

По данным издания, большинство умерших были детьми. Отметим, что эпицентр подземных толчков находился в 74 километрах юго-восточнее столицы Джакарты. Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, очаг залегал на глубине пять километров.

  • Последствия землетрясения в Индонезии. Фото © Twitter / abojrhom
    Последствия землетрясения в Индонезии. Фото © Twitter / abojrhom
  • Последствия землетрясения в Индонезии. Фото © Twitter / XHTanhoaxa
    Последствия землетрясения в Индонезии. Фото © Twitter / XHTanhoaxa
  • Последствия землетрясения в Индонезии. Фото © Twitter / XHTanhoaxa
    Последствия землетрясения в Индонезии. Фото © Twitter / XHTanhoaxa
  • Последствия землетрясения в Индонезии. Фото © Twitter / XHTanhoaxa
    Последствия землетрясения в Индонезии. Фото © Twitter / XHTanhoaxa

Последствия землетрясения в Индонезии. Фото © Twitter / abojrhom

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На фото и видео, опубликованных в Сети, видно, что землетрясение спровоцировало много разрушений — некоторые дома остались без стен или крыш. А пострадавшим пытаются помочь прямо на улице.

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Варвара Романова

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