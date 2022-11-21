Томские хирурги извлекли полукилограммовый ком волос из желудка 11-летней девочки

Томские хирурги удалили из желудка 11-летней девочки огромный волосяной ком весом около 600 граммов. Как сообщается в телеграм-канале "Область здоровья", операцию провели медики больницы скорой медицинской помощи № 2.

Школьницу доставили в больницу с жалобами на боли в животе. В ходе обследования медики обнаружили в желудке пациентки инородное тело с примесью остатков пищи. При этом юная пациентка так и не призналась, что проглатывала собственные волосы в течение многих лет.

"Инородное тело таких размеров могло вызвать полную непроходимость желудочно-кишечного тракта, поэтому пациентке была незамедлительно проведена операция", — отметил главный врач медучреждения Андрей Караваев.

Извлечённый ком волос с примесью остатков пищи. Фото Telegram / "Область здоровья"

По оценкам врачей, операция прошла нормально, сейчас девочка идёт на поправку.