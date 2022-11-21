Названы два самых вредных салата на новогоднем столе россиян

Селёдка под шубой и оливье являются самыми вредными блюдами на новогоднем столе. Об этом рассказал врач-онколог Антон Ильин. По его словам, опасность оливье состоит в том, что в салате перемешиваются несовместимые ингредиенты, также медик назвал блюдо "настоящей калорийной бомбой".

"Оливье состоит минимум из шести ингредиентов плюс заправка. Самые опасные из них — варёная колбаса, в которой много сои, крахмала, трансжиров, но мало мяса, а также майонез — творение пищепрома, целиком состоящее из трансжиров", — сказал специалист в беседе с "Газетой.ru".

Кроме того, содержащиеся в оливье солёные огурцы могут вызвать отёки у людей, страдающих проблемами с почками, предупредил Ильин. Говоря о селёдке под шубой, врач подчеркнул, что варёный картофель в сочетании с морковкой и свёклой моментально поднимает уровень сахара до заоблачных значений. Ситуацию усугубляет тот же пресловутый майонез и солёная селёдка, которая любого украсит утром отёками. В заключение специалист добавил, что также не менее вреден крабовый салат и мимоза.