Названы два самых вредных салата на новогоднем столе россиян
Онколог Ильин назвал оливье и селёдку под шубой самыми вредными салатами
Селёдка под шубой и оливье являются самыми вредными блюдами на новогоднем столе. Об этом рассказал врач-онколог Антон Ильин. По его словам, опасность оливье состоит в том, что в салате перемешиваются несовместимые ингредиенты, также медик назвал блюдо "настоящей калорийной бомбой".
"Оливье состоит минимум из шести ингредиентов плюс заправка. Самые опасные из них — варёная колбаса, в которой много сои, крахмала, трансжиров, но мало мяса, а также майонез — творение пищепрома, целиком состоящее из трансжиров", — сказал специалист в беседе с "Газетой.ru".
Кроме того, содержащиеся в оливье солёные огурцы могут вызвать отёки у людей, страдающих проблемами с почками, предупредил Ильин. Говоря о селёдке под шубой, врач подчеркнул, что варёный картофель в сочетании с морковкой и свёклой моментально поднимает уровень сахара до заоблачных значений. Ситуацию усугубляет тот же пресловутый майонез и солёная селёдка, которая любого украсит утром отёками. В заключение специалист добавил, что также не менее вреден крабовый салат и мимоза.
Ранее Лайф писал, что диетолог Эльвина Бинатова перечислила "полезные" продукты, которые принесут только вред. В первую очередь это касается обезжиренной продукции, так как в ней часто содержится много сахара и разных добавок. То же самое относится к разным фруктовым сокам, количество сахара в которых сравнимо с его содержанием в газировке.
ТАСС / Мария Деркунская