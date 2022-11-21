Врач призвал правильно подбирать тюбинг по размеру и кататься на специальных трассах

Кататься на тюбинге нужно только на специально оборудованных трассах, в противном случае есть риск получить серьёзную травму. Об этом предупредил врач – ортопед-травматолог Сергей Дедов. По его словам, при движении "ватрушка" сильно закручивается, поэтому ею попросту невозможно управлять, в отличие от санок, которые катятся прямо.

"Многое зависит от того, где человек катается. Если не на специальных трассах для тюбинга, то травмы очень часты. На специальных трассах травмоопасность гораздо ниже, потому что там стоят отбойники. Поэтому первая рекомендация — использовать специально отведённые для тюбинга места", — рассказал медик в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам Дедова, если же столкновение с препятствием (деревом, забором, автомобилем) неизбежно, то нужно как можно быстрее выбраться из тюбинга. Хотя во время движения сделать это весьма проблематично, потому что человек сидит словно в капсуле. В связи с этим также важно подбирать "ватрушку" по размеру, в зависимости от того, кто на ней катается: взрослый или ребёнок.