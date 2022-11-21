Стало известно, кто прикрывает регулярные силы НАТО, воюющие на Украине
Офицер ЛНР Марочко: Регулярные силы НАТО присутствуют в зоне специальной военной операции под видом ЧВК
Регулярные силы НАТО принимают участие в боевых действиях в Донбассе под видом частных военных компаний. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, число иностранных наёмников, прибывающих на линию соприкосновения как из постсоветских республик, так и из стран Восточной Европы и блока НАТО, в последнее время растёт.
"Частных военных компаний здесь тоже немало. Сейчас затрудняюсь сказать, сколько именно, но их порядка до десяти. Они являются прикрытием тех регулярных сил натовских, которые находятся здесь, на Украине", — указал Марочко.
Напомним, что на днях один из основателей Украинского интернационального легиона — Гастон Бессон — ликвидирован в зоне спецоперации. Об этом сообщил в соцсети его сослуживец.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО давно стали гибридными участниками конфликта на Украине из-за поставок вооружения и обучения украинских военных. Но вот сам альянс стороной конфликта себя не считает и даже объясняет отказ от создания бесполётной зоны над Украиной именно тем, что не хочет быть прямо втянутым в боестолкновения.
ТАСС / EPA / RONALD WITTEK