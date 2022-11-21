Стало известно, кто прикрывает регулярные силы НАТО, воюющие на Украине

Регулярные силы НАТО принимают участие в боевых действиях в Донбассе под видом частных военных компаний. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, число иностранных наёмников, прибывающих на линию соприкосновения как из постсоветских республик, так и из стран Восточной Европы и блока НАТО, в последнее время растёт.

"Частных военных компаний здесь тоже немало. Сейчас затрудняюсь сказать, сколько именно, но их порядка до десяти. Они являются прикрытием тех регулярных сил натовских, которые находятся здесь, на Украине", — указал Марочко.