В НАТО объяснили, почему не могут закрыть небо над Украиной

НАТО не создаёт бесполётную зону над Украиной, потому что не хочет становиться участником конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на заседании в Мадриде.

По его словам, члены НАТО "полны решимости" продолжать помогать Киеву защищать своё воздушное пространство, в том числе путём поставок Украине систем ПВО, а также подготовкой военных кадров. Однако на вопрос о готовности создать бесполётную зону для российской авиации над Незалежной спикер альянса ответил отрицательно.

"Страны НАТО ведут себя очень осторожно, и если мы начнём размещать войска на Украине, мы станем частью конфликта", — пояснил свою позицию Столтенберг.