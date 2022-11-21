В НАТО объяснили, почему не могут закрыть небо над Украиной
Генсек Столтенберг: НАТО не создаёт бесполётную зону над Украиной, чтобы не стать участником конфликта
НАТО не создаёт бесполётную зону над Украиной, потому что не хочет становиться участником конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на заседании в Мадриде.
По его словам, члены НАТО "полны решимости" продолжать помогать Киеву защищать своё воздушное пространство, в том числе путём поставок Украине систем ПВО, а также подготовкой военных кадров. Однако на вопрос о готовности создать бесполётную зону для российской авиации над Незалежной спикер альянса ответил отрицательно.
"Страны НАТО ведут себя очень осторожно, и если мы начнём размещать войска на Украине, мы станем частью конфликта", — пояснил свою позицию Столтенберг.
Ранее глава МИД Финляндии Хаависто заявил о возможности закрытия воздушного пространства Украины после ЧП с падением ракеты в Польше. Среди возможных версий он назвал "преднамеренный удар России, шальной снаряд", "иное происхождение ракеты". Хаависто отметил, что окончательное решение будет принято только после консультаций с польской стороной, которая должна предоставить информацию об инциденте.
ТАСС / Thomas Trutschel / Рicture alliance / Рhotothek