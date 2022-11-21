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21 ноября, 11:53

Задержан руководитель Минприроды ЛНР

Источник ТАСС: Руководитель Минприроды ЛНР Юрий Дегтярёв арестован за махинации с лесом

В Луганской Народной Республике арестован местный министр природных ресурсов и экологической безопасности Юрий Дегтярёв. Об этом в понедельник информирует ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах республики. По данным собеседника издания, чиновника подозревают в махинациях с лесом.

"Руководитель Минприроды ЛНР Юрий Дегтярёв арестован на два месяца якобы за <…> махинации с лесом", — утверждает источник агентства.

Официальной информации о задержании Дегтярёва и вменяемых ему подозрениях пока не поступало.

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Ранее замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева освобождена после того, как её задержали по подозрению в экономическом преступлении. Об этом сообщил её муж, общественный деятель Павел Губарев. Однако он не стал делиться подробностями из-за тайны следствия.

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Луганский информационный центр

Марина Калегина
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