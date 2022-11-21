Задержан руководитель Минприроды ЛНР

В Луганской Народной Республике арестован местный министр природных ресурсов и экологической безопасности Юрий Дегтярёв. Об этом в понедельник информирует ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах республики. По данным собеседника издания, чиновника подозревают в махинациях с лесом.

"Руководитель Минприроды ЛНР Юрий Дегтярёв арестован на два месяца якобы за <…> махинации с лесом", — утверждает источник агентства.

Официальной информации о задержании Дегтярёва и вменяемых ему подозрениях пока не поступало.