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21 ноября, 11:48

В Budweiser решили подарить всё не проданное в Катаре пиво победителю ЧМ-2022

Компания Budweiser решила подарить не реализованное из-за запрета на продажу на стадионах пиво стране – победителю ЧМ-2022. Об этом сказано в записи в "Твиттере".

"Страна-победитель получает Bud. Кто их получит?" — сказано в сообщении под фотографией со множеством коробок с пенным напитком.

Тонны пива, подготовленного для ЧМ-2022. Фото © Twitter / Budweiser

Тонны пива, подготовленного для ЧМ-2022. Фото © Twitter / Budweiser

Сорокин предупредил о последствиях запрета продажи пива на ЧМ-2022 в Катаре

Сорокин предупредил о последствиях запрета продажи пива на ЧМ-2022 в Катаре

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) запретила продажу пива на стадионах чемпионата мира 2022 года в Катаре после соответствующих рекомендаций от властей страны. Согласно их инициативе, с территории стадионов уберут все точки реализации алкоголя.

Обложка ©

Fifa.com

Артур Лапсаков

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