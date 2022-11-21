В Budweiser решили подарить всё не проданное в Катаре пиво победителю ЧМ-2022

Компания Budweiser решила подарить не реализованное из-за запрета на продажу на стадионах пиво стране – победителю ЧМ-2022. Об этом сказано в записи в "Твиттере".

"Страна-победитель получает Bud. Кто их получит?" — сказано в сообщении под фотографией со множеством коробок с пенным напитком.

Тонны пива, подготовленного для ЧМ-2022. Фото © Twitter / Budweiser