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Опубликовано 21 ноября 2022, 11:38

На Краснолиманском направлении российские войска сорвали попытки атак ВСУ

Российские военнослужащие на Краснолиманском направлении огнём артиллерии сорвали попытки атак ВСУ. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении противник пытался атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населённых пунктов Голиково и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Огнём артиллерии по местам сосредоточения подразделений ВСУ противник был рассеян", — заявил он.

Отбившийся от гранат ВСУ боец рассказал, что пережил во время атаки украинского дрона
Отбившийся от гранат ВСУ боец рассказал, что пережил во время атаки украинского дрона

Он добавил, что за сутки украинские войска потеряли на этом направлении более 20 солдат, а также три боевые машины пехоты и одну бронированную машину.

Ранее Лайф рассказывал о том, что военные РФ ударили по местам концентрации украинских войск в Запорожской области.

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ТАСС / Иван Высочинский

Илья Суриков
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