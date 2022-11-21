На Краснолиманском направлении российские войска сорвали попытки атак ВСУ

Российские военнослужащие на Краснолиманском направлении огнём артиллерии сорвали попытки атак ВСУ. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении противник пытался атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населённых пунктов Голиково и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Огнём артиллерии по местам сосредоточения подразделений ВСУ противник был рассеян", — заявил он.

Он добавил, что за сутки украинские войска потеряли на этом направлении более 20 солдат, а также три боевые машины пехоты и одну бронированную машину.