Канье Уэст станет кандидатом "против всех" на выборах президента США, уверен политолог

Американский рэпер Канье Уэст, который планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году, вряд ли сможет одержать победу в этой гонке, он получит всего 5–7% голосов. Таким мнением в беседе с телеканалом "360" поделился глава центра экспертного сопровождения политических процессов "Эксполит" Алексей Ярошенко. По его словам, Уэст станет для американцев кандидатом "против всех" и получит поддержку от тех, кто недоволен деятельностью Демократической и Республиканской партий.

"На предстоящих выборах он будет участвовать и постарается аккумулировать голоса недовольных политикой Демократической и Республиканской партий. Он будет выступать некоей третьей силой, но при этом ожидать, что он займёт много голосов, не стоит", — подчеркнул эксперт.

Политолог заметил, что сейчас в западных странах в политику идут знаменитости, ведь в последнее время эта сфера всё больше напоминает шоу-бизнес. При этом какого-либо практического опыта у звёзд нет. В связи с этим Ярошенко напомнил, что Украину сейчас возглавляет шоумен Владимир Зеленский. Однако подобного в США не произойдёт, так как Демократическая и Республиканская партии обладают серьёзными административными ресурсами, отметил специалист.