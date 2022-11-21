Канье Уэст станет кандидатом "против всех" на выборах президента США, уверен политолог
Политолог Ярошенко: Рэпер Канье Уэст получит на президентских выборах в США 5–7% голосов
Американский рэпер Канье Уэст, который планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году, вряд ли сможет одержать победу в этой гонке, он получит всего 5–7% голосов. Таким мнением в беседе с телеканалом "360" поделился глава центра экспертного сопровождения политических процессов "Эксполит" Алексей Ярошенко. По его словам, Уэст станет для американцев кандидатом "против всех" и получит поддержку от тех, кто недоволен деятельностью Демократической и Республиканской партий.
"На предстоящих выборах он будет участвовать и постарается аккумулировать голоса недовольных политикой Демократической и Республиканской партий. Он будет выступать некоей третьей силой, но при этом ожидать, что он займёт много голосов, не стоит", — подчеркнул эксперт.
Политолог заметил, что сейчас в западных странах в политику идут знаменитости, ведь в последнее время эта сфера всё больше напоминает шоу-бизнес. При этом какого-либо практического опыта у звёзд нет. В связи с этим Ярошенко напомнил, что Украину сейчас возглавляет шоумен Владимир Зеленский. Однако подобного в США не произойдёт, так как Демократическая и Республиканская партии обладают серьёзными административными ресурсами, отметил специалист.
Напомним, что это не первый раз, когда Канье Уэст заявляет об участии в президентской гонке. В 2020-м он уже пытался идти на выборы, но подал заявление слишком поздно, в итоге его кандидатура была в списках лишь в нескольких штатах.
ТАСС / AP / Ashley Landis