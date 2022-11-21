Мэр Читы Сапожников ушёл в отставку, чтобы отправиться в зону СВО

Глава Администрации Читы Александр Сапожников решил уйти в отставку, чтобы отправиться в зону специальной военной операции. По словам Сапожникова, он, десантник с боевым опытом, не может оставаться в стороне.

"Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего, — в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и моё призвание — вновь встать на защиту нашей страны", — написал глава города в телеграм-канале.