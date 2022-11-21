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21 ноября, 11:30

Мэр Читы Сапожников ушёл в отставку, чтобы отправиться в зону СВО

Глава Администрации Читы Александр Сапожников решил уйти в отставку, чтобы отправиться в зону специальной военной операции. По словам Сапожникова, он, десантник с боевым опытом, не может оставаться в стороне.

"Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего, — в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и моё призвание — вновь встать на защиту нашей страны", — написал глава города в телеграм-канале.

Он поблагодарил всех читинцев, коллег, губернатора Александра Осипова и правительство региона.

Сапожников занимал пост главы читинской администрации с 28 ноября 2019 года.

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А ранее добровольцами в зону СВО ушли депутаты Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол, Олег Голиков, Олег Колесников, Евгений Первышов, Александр Бородай, Виталий Милонов и Бадма Башанкаев. Недавно с ними встретился секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и поинтересовался условиями несения службы.

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T.me / a_sapozhnikov_chita

Александра Вишнякова

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