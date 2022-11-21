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Регион
Опубликовано 21 ноября 2022, 11:24
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Российские военные ударили по местам концентрации ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВКС и артиллерия поразили места концентрации ВСУ в Запорожской области

Военные РФ ударили по местам концентрации украинских войск в Запорожской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

"Наши ВКС и артиллерия удачно отработали по военным целям и огневым позициям в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном, Железнодорожном", — сказал он.

Рогов подчеркнул, что удары были нанесены по местам, где формируется группировка для возможных наступательных действий.

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Ранее Рогов сообщил, что ВСУ проводят слаживание перед наступлением к Мелитополю или Бердянску. Он также рассказал, что в район Запорожья прибывают эшелоны с тяжёлой военной техникой: танки, РСЗО, в том числе HIMARS.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова
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