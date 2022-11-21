Российские военные ударили по местам концентрации ВСУ в Запорожской области

Военные РФ ударили по местам концентрации украинских войск в Запорожской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

"Наши ВКС и артиллерия удачно отработали по военным целям и огневым позициям в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном, Железнодорожном", — сказал он.

Рогов подчеркнул, что удары были нанесены по местам, где формируется группировка для возможных наступательных действий.