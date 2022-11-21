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Регион
Опубликовано 21 ноября 2022, 09:54
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Песков: Смена власти на Украине не является целью специальной военной операции

Россия не намерена сменять власть на Украине путём спецоперации, о чём Владимир Путин неоднократно говорил. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, президент об этом уже говорил", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также прокомментировал недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы не хочет вести диалог с Украиной, а пытается добиться краткосрочного "затишья" на поле боя. По словам Пескова, Москва стремится достигнуть поставленных в рамках спецоперации целей.

"И она их достигнет", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков: В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации
Песков: В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации

Ранее Дмитрий Песков, комментируя ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, заметил, что жители Незалежной остались без электричества исключительно из-за нежелания киевских властей садиться за стол переговоров с Россией.

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Александр Юнашев
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