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21 ноября, 09:52

Канье Уэст заявил, что снова будет баллотироваться в президенты США

Известный американский рэпер Канье Уэст собирается снова выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента США, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщает издание New York Post.

"Да. Это просто. Просто мы двигаемся вперёд в будущее", — заявил 45-летний музыкант, отвечая на вопрос, собирается ли он баллотироваться.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Канье Уэст заявляет об участии в президентской гонке. В 2020-м он уже пытался идти на выборы, но подал заявление слишком поздно, в итоге его кандидатура была в списках лишь в нескольких штатах. Тогда исполнитель набрал в свою пользу около 60 тысяч голосов.

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А ранее Лайф сообщал, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп официально подтвердил намерение баллотироваться в президенты США. По словам политика, он пошёл на этот шаг "ради того, чтобы вновь сделать Америку великой".

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ТАСС / AP / Evan Agostini

Наталья Исакова

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