Канье Уэст заявил, что снова будет баллотироваться в президенты США

Известный американский рэпер Канье Уэст собирается снова выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента США, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщает издание New York Post.

"Да. Это просто. Просто мы двигаемся вперёд в будущее", — заявил 45-летний музыкант, отвечая на вопрос, собирается ли он баллотироваться.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Канье Уэст заявляет об участии в президентской гонке. В 2020-м он уже пытался идти на выборы, но подал заявление слишком поздно, в итоге его кандидатура была в списках лишь в нескольких штатах. Тогда исполнитель набрал в свою пользу около 60 тысяч голосов.