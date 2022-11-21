"Не было анафемы, не было проклятия": Раскрыто главное заблуждение о писателе Льве Толстом

Популярная точка зрения о том, что известного писателя Льва Николаевича Толстого отлучили от Русской православной церкви, является ошибочной. Об этом рассказал заслуженный профессор МГУ имени Ломоносова Игорь Волгин. По его словам, на самом деле постановление Синода говорило только об отпадении литератора от церкви.

В ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" историк отметил, что Оптина пустынь (монастырь в Калужской области) была одним из главных центров притяжения выдающихся русских мыслителей и писателей в XIX веке. В этот монастырь после ухода из Ясной Поляны ездил и Лев Николаевич. Там старец Амвросий сказал Толстому, что тот переживает момент высокой гордыни.

"Он (Толстой. — Прим. Лайфа) приезжает в Оптину и нарезает круги вокруг Оптиной, ожидая, что его позовут, и старцы не были против. Хотя он был отлучён, точнее, не отлучён, а отпал от церкви. Это ошибка, отлучения не было. Не было анафемы, не было проклятия. В постановлении Синода было сказано, что он отпал от церкви, такая формулировка была", — добавил Волгин.