Инцидент с падением ракеты на территории Польши очень похож на "договорняк". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко назвал "договорняком" падение ракеты в Польше. Видео © Telegram / "Пул Первого"

"Почему именно во время саммита "Двадцатки" (G20. — Прим. Лайфа) вдруг атаковали натовское государство, как это было изначально представлено. Знаете, я боюсь делать выводы, похоже на такой договорняк, что дальше некуда. Но немножко не рассчитали — люди погибли и полякам надо ответить собственному населению", — сказал белорусский лидер.

Он также отметил, что в момент удара в небе не было российских ракет, кроме того, выглядит странным, что украинское вооружение стреляло на запад, а не на восток, откуда велась атака. При этом Лукашенко отметил, что президенту США Джо Байдену надо отдать должное, ведь он честно сказал, что упавший снаряд не принадлежит РФ.

"Сейчас против нас идёт ожесточённая война, схватка. И вот этот пример показывает: обожглись и быстренько пытаются как ворюги закрыть эту тему, уже она на Западе почти не обсуждается. Значит, это только начало", — подчеркнул глава республики.