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21 ноября, 09:40

Турецкий город Каркамыш подвергся ракетному обстрелу со стороны Сирии

Сирийская сторона выпустила несколько ракет в сторону турецкого города Каркамыш, несколько снарядов разорвались в центре населённого пункта. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

По его данным, члены Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" выпустили не менее четырёх ракет. Они попали в среднюю школу и два дома в районном центре, а также в грузовик у пограничных ворот. Есть раненые, но их точное количество неизвестно.

  • Последствия ракетного обстрела. Фото © Twitter / GaziantepTV
    Последствия ракетного обстрела. Фото © Twitter / GaziantepTV
  • Последствия ракетного обстрела. Фото © Twitter / GaziantepTV
    Последствия ракетного обстрела. Фото © Twitter / GaziantepTV
  • Последствия ракетного обстрела. Фото © Twitter / GaziantepTV
    Последствия ракетного обстрела. Фото © Twitter / GaziantepTV

Последствия ракетного обстрела. Фото © Twitter / GaziantepTV

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Турция осуществила новую атаку города Кобани на севере Сирии

Турция осуществила новую атаку города Кобани на севере Сирии

Напомним, Министерство обороны Турции сообщило, что на севере Сирии и на севере Ирака проводит воздушную операцию против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Удары с истребителей F-16 и беспилотников были нанесены по четырём регионам в Сирии (Кобани, Телль-Рифат, Дирбасия, Дерик), а также по иракскому Шенгалу. Всего турецкая армия нанесла более 25 ударов.

Обложка ©

Twitter / GaziantepTV

Артур Лапсаков

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