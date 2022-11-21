Турецкий город Каркамыш подвергся ракетному обстрелу со стороны Сирии
Сирийская сторона выпустила несколько ракет в сторону турецкого города Каркамыш, несколько снарядов разорвались в центре населённого пункта. Об этом сообщает телеканал Habertürk.
По его данным, члены Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" выпустили не менее четырёх ракет. Они попали в среднюю школу и два дома в районном центре, а также в грузовик у пограничных ворот. Есть раненые, но их точное количество неизвестно.
Напомним, Министерство обороны Турции сообщило, что на севере Сирии и на севере Ирака проводит воздушную операцию против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Удары с истребителей F-16 и беспилотников были нанесены по четырём регионам в Сирии (Кобани, Телль-Рифат, Дирбасия, Дерик), а также по иракскому Шенгалу. Всего турецкая армия нанесла более 25 ударов.
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