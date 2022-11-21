Турецкий город Каркамыш подвергся ракетному обстрелу со стороны Сирии

Сирийская сторона выпустила несколько ракет в сторону турецкого города Каркамыш, несколько снарядов разорвались в центре населённого пункта. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

По его данным, члены Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" выпустили не менее четырёх ракет. Они попали в среднюю школу и два дома в районном центре, а также в грузовик у пограничных ворот. Есть раненые, но их точное количество неизвестно.